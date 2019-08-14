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  • 14.08.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 11:14

Turkuaz mavisi Kaputaş plajı 4 günde 25 bin ziyaretçi ağırladı

’nın Kaş ilçesi Kurban Bayramı boyunca tatile gelen turistlerle dolarken Kaş ve Kalkan arasında bulunan Kaputaş plajı ise tarihi günler yaşadı. Turkuaz rengi deniziyle bilinen plaj, arife ve bayram süresince yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladı.


Bayram dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş plajının bulunduğu Kaş-Kalkan karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle karayolunda araç kuyruğu 3 kilometreye ulaşırken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Plaj 3 günde 25 bin ziyaretçi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı. Araç trafiği nedeniyle izdiham yaşanırken, jandarma ve asayiş ekipleri emniyeti sağladı.

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