Turkuaz mavisi Kaputaş plajı 4 günde 25 bin ziyaretçi ağırladı

Bayram dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş plajının bulunduğu Kaş-Kalkan karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle karayolunda araç kuyruğu 3 kilometreye ulaşırken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Plaj 3 günde 25 bin ziyaretçi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı. Araç trafiği nedeniyle izdiham yaşanırken, jandarma ve asayiş ekipleri emniyeti sağladı.