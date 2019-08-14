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  • 14.08.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 10:13

Son dakika: 'da otel ı! Turistler kendilerini dışarı attı

Son dakika haberine göre Fatih'te bulunan bir otelde çıktı. Yangının ardından otelde bulunan turistler kendilerini dışarı atarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Fatih'te bir otelde çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Sorguççu Sokak'ta bulunan bir otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler odayı sararken otelin katları dumanla kaplandı. Yangın sırasında bazı turistler dışarı çıktı bazıları da üst katlarda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri üst katta mahsur kalanları tahliye ederken, çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen bazı turistlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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