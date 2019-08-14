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  • 14.08.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 19:54

'da korkutan görüntü! "Gök gürlemesi gibi ses duydum ve..."

’da bir nda 3 metre genişliğinde yaklaşık 10 metre derinliğinde oluşan çiftçileri korkuttu. Olay yerine gelen köylüler neye uğradığını şaşırırken, telefonlar ile obruğu görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre merkez Karatay ilçesi Köseali Yaylası'nda tarlasını sulamak için 10 dönümlük mısır tarlasına giden İbrahim Demirbaş, tarlasını suladığı sırada bir gürültü duydu.

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