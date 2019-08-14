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  • 14.08.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 19:24

12 ilde 26 suçtan 146 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Yurt genelinde 12 ilde 26 suçtan 146 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan (26), başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı. Sedat Nuri Sesli’nin birçok ilde dolandırıcılık olaylarına karıştığı ortaya çıktı.

12 ilde 26 suçtan 146 yıl hapis cezasıyla aranıyordu!

'da alınan istihbaratı değerlendiren Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, asayiş ekipleri ile birlikte kent girişinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, başkası adına düzenlenmiş kimlik taşıyan ve 146 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sedat Nuri Sesli'nin, , , Antalya, , , Mersin, , Hatay, , , , 'da 26 dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Sedat Nuri Sesli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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