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günü! 4 nokta alevlere teslim oldu

Yangın günü
İlk 'in Marmara Adası'nda çıktı. Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle önce ormanlık alana ardından evlere sıçradı. 2 ev yanarken, 60 ev de tahliye edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 4'ü itfaiye eri 19 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Gebze'de ormanlık alanda başlayan yangın, fabrikalara kadar ulaştı.



Yangın Biga'da da korkuya yol açtı. Ormanda yükselen alevler üzerine söndürme çalışmalarına başlandı.



Tavşanlı'da ise ormanlık alandaki yangını söndürmek için 10 arazöz 3 helikopter görev yaptı. Ancak fırtına nedeniyle alevler kontrol altına alınamadı.

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