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  • 13.08.2019 11:02
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 11:14

Trafiği yarış pistine çeviren motosikletliler kamerada

'da bir grup motosikletli, otoyolu adeta piste çevirdi. Motosikletlilerden bazıları yüksek hızla giderken ön tekerlerini kaldırdı. Bazıları ise araçların arasından makas atarak ilerledi. O anlar gruptaki motosikletlilerden birinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde kaydedildi. Otoyolda ilerleyen bir grup motosikletli, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak, hem makas attı hem de motosikletlerini tek teker üzerinde sürdü.

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