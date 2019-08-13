Bu ofise giren yandı! Bayramı zehir ettiler

İstanbul'daki Acıbadem Gayretli Sokak'ta bir ay önce bir ofis kiralayan dolandırıcılık çetesi üyeleri, sözde kiralık araç hizmeti vermeye başladı. Söz konusu ofiste çalışanlar, Kurban Bayramı tatilinde araç kiralamak isteyen vatandaşlardan "depozito" veya "kaparo" adı altında 3 bin liraya kadar ön ödeme aldı. Tüm kişilere de araç teslim tarihi olarak 10 Ağustos arife günü verildi. Ancak çete üyeleri bu tarihten iki gün önce ofisi kapatarak kayıplara karıştı.

75 KİŞİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Aracı teslim almak üzere ofise giden vatandaşlar dolandırıldıklarını anladı. 75 mağdur şikayetçi oldu. 400'ü aşkın kişiyi dolandırdığı belirlenen çete hakkında "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması başlatıldı. İstanbul Polisi, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceydanur U. (19), Aslı Ş. (21), Serap D. (39) ve Yasemin E.'yi (42) gözaltına aldı. Tutuklanma talebiyle sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin telefon görüşmeleri takibe alındı. Ceydanur U. ile Aslı Ş.'nin ofiste işe alındıkları ve olaydan haberdar olmadıkları iddia edildi. Yasemin E.'nin "Derya", Serap D.'nin ise "Deniz" kod adını kullandığı öne sürüldü.

'BAYRAMI ZEHİR ETTİLER'

Sözde ofise baskın düzenleyen polis, burada 400'ü aşkın kişi adına kesilmiş sahte makbuza ulaştı. Sahte faturaların incelemesi ise devam ediyor. Açıklama yapan mağdurlar, "Hepimiz bir araya gelerek şikâyetçi olduk. Kimimiz kiraladığı araçla memleketine, kimi Kurban Bayramı öncesi tatile gidecektik. Bayramı bize zehir ettiler. Hem paramızı hem planlarımızı çaldılar" dedi.

Firari şüpheliler Sezer E. (21) ve Mahir Ç.'nin (46) yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SABAH