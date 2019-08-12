Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri otoyol bağlantı yolunda meydana geldi. Gölyaka gişelerinden otobana giriş yaparak Ankara istikametine yönelen İlhan Çolak idaresindeki 22 HL 361 plakalı hafif ticari araç, şerit ihlali nedeniyle karşı şeritten gelen Mehmet Erdem idaresindeki 34 YJ 8589 plakalı otomobille çarpıştı.
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