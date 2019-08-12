Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 12.08.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 11:24

Bağlantı yolunda feci ! Kafa kafaya çarpıştılar

Düzce’de, gişeleri bağlantı yolunda, sürücüsü şerit ihlali yapan aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri otoyol bağlantı yolunda meydana geldi. Gölyaka gişelerinden otobana giriş yaparak Ankara istikametine yönelen İlhan Çolak idaresindeki 22 HL 361 plakalı hafif ticari araç, şerit ihlali nedeniyle karşı şeritten gelen Mehmet Erdem idaresindeki 34 YJ 8589 plakalı otomobille çarpıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTEM Bağlantı yolunda feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri