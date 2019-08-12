Kurban kesim vakti ne zaman biter? İslami usüllere göre kurban kesimini yapacak olan vatandaşlar kurban kesim vakti hakkında internette araştırma yapıyor. Kurban en son ne zaman kesilir sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban kesimi...

KURBAN EN SON NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).