Kurban Bayramı milyonlarca Müslüman tarafından 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak ediliyor. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar eş, dost ve akrabalarını ziyaret ediyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor sorusu yer alıyor. Peki, bayram tatili uzatıldı mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı'nın dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? 15-16 AĞUSTOS TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 14 Ağustos Kurban Bayramı tatilinin son günü. 15 ve 16 Ağustos günleri tatil ilan edilmedi. Milyonlarca vatandaş 15 Ağustos gününden itibaren iş başı yapacak.