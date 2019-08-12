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  • 12.08.2019 23:24
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 23:25

Son dakika: 'te sı: 15 yaralı

'te meydana sında 15 kişi yaralandı. da yaralanan sürücüler ve 3 otomobildeki 12 kişi, ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Çerkeş istikametine giden Ahmet Demir (51) idaresindeki 25 AAL 586 plakalı otomobil, İsmetpaşa mevkisinde, aynı yöne giden araçlardan önce Sönmez Bilgin (36) yönetimindeki 63 PP 670 plakalı otomobile, ardından da Telat Can'ın kullandığı 55 UA 533 plakalı otomobile çarptı.

da yaralanan sürücüler ve 3 otomobildeki 12 kişi, ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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