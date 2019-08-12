Olay, Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 gün önce evinden çıkan ancak geri dönmeyen Mevlüt Bağ (55) için jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Aramalar bugün sonuç verirken Bağ'ın cansız bedeni ormanlık alanda tomrukların altında bulundu.
Denizli'de korkunç olay! Cesedi 4 gün sonra bulundu
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4 gündür kayıp olan adam odun kesmek için gittiği ormanlık alanda tomrukların altında bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olay, Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 gün önce evinden çıkan ancak geri dönmeyen Mevlüt Bağ (55) için jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Aramalar bugün sonuç verirken Bağ'ın cansız bedeni ormanlık alanda tomrukların altında bulundu.
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