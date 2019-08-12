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  • 12.08.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 09:26

'de korkunç olay! Cesedi 4 gün sonra bulundu

’nin Acıpayam ilçesinde 4 gündür kayıp olan adam odun kesmek için gittiği ormanlık alanda tomrukların altında bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Olay, Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 gün önce evinden çıkan ancak geri dönmeyen Mevlüt Bağ (55) için jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Aramalar bugün sonuç verirken Bağ'ın cansız bedeni ormanlık alanda tomrukların altında bulundu.

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