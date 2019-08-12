Olay, Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 gün önce evinden çıkan ancak geri dönmeyen Mevlüt Bağ (55) için jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Aramalar bugün sonuç verirken Bağ'ın cansız bedeni ormanlık alanda tomrukların altında bulundu.