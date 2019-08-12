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  • 12.08.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 10:58

işi vurgun! 'den 'e miras davası

’de gözlük mağazaları zinciri sahibi olan , beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybedince li kız arkadaşı, ameliyattan hemen sonra imzalattığı vasiyetle tüm mirasa tek başına konmak istedi. Arslan’ın ’deki kızı ise “Bu bir kumpas, peşini bırakmayacağım” dedi.

Çin işi vurgun! İngiltere'den İzmir'e miras davası

'da Specsavers Opticians isimli gözlük mağazalarının sahibi 47 yaşındaki , beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun yıllar Londra'da yaşayan Selçuk Arslan'ın cenazesi 'ye getirilerek 'te toprağa verildi. İşadamı Arslan'ın Bornova'da yaşayan 23 yaşındaki kızı ise, babasını kaybetmenin acısını yaşarken, ikinci bir şokla karşılaştı. Kanaç, babasının Londra'da birlikte yaşadığı li sevgilisi Christy Man'dan gelen miras yazısıyla babasının kendisini vasiyetname ile mirasından mahrum bıraktığını öğrendi.

BEYİN AMELİYATI OLDU
Babasının mirasından çıkarıldığını duyunca şok geçiren kızı Selin Kanaç, bunun kendisine yönelik bir kumpas olduğunu iddia etti. Yeni Asır'a konuşan Kanaç, "Babam, İngiltere'de onlarca zincir mağazaları bulunan bir gözlük şirketinin sahiplerindendi. Ancak, ölmeden önce önemli bir beyin ameliyatı geçirdi. Babam, bu ameliyattan sonra ve şuuru yerinde değilken kendisine bir vasiyet yazdırlıyor. Babam vasiyetinde mirasını bana değil Çinli sevgilisine bıraktığını belirtiyor. Yani hastalığı döneminde ve hatta ölmeden 3 ay önce imzalanan bir belge ile beni mirastan mahkum bırakmaya çalışıyorlar. Bu, tamamen babamla evli olmayan Çinli sevgilisinin kumpası. Bu vasiyet babamın şuuru yerinde değilken hazırlatılıp imzalatıldı" dedi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
"Bana Çin işi oyun oynadılar" diyen Kanaç, "Çinli sevgilisi babamın mirasına kondu. Ölüm hak, miras helaldir. Bababın mirası da benim sonuna kadar hakkım. Babamın mirasının peşini asla bırakmayacağım, sonuna kadar takipçisi olacağım. Bununla ilgili avukatımla birlikte dava açtık. Türk yetkililerinin de kumpasla yapılan bu Çin işi vurgun davasında bana yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

YENİ ASIR

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