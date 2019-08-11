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  • 11.08.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 16:14

Ümraniye'de TEM otoyolunda trafik sı: 2 yaralı

TEM otoyolunda trafik sı meydana geldi. Ümraniye 'ni geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

TEM'de feci kaza! Yaralılar var

Trafik sı TEM Otoyolu ni geçtikten sonra iskametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüsün sürücüsü yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Sefer Ülgen ve yanında bulunan kaza nedeniyle minibüste sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sefer Ülgen ve Soner Avcı'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Ülgen ve Avcı ambulans ile çevreki hastanelere kaldırıldı.Minibüsün arka koltuğunda bulunan Ertan Ülgen ise çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Minibüstekilerin kurban kesiminin ardından evine döndükleri öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle çevreye de et parçalarının savrulduğu görüldü.

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