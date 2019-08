bunalan vatandaşlar, Ege ve Akdeniz 'e akın etti. Bodrum ve Çeşme'deki mekanlar, fiyatları şişirdi. Çeşme'de bulunan '' adlı mekanda ise skandallar zinciri patlak verdi. Girişin 100, vale parasının ise 30 TL olduğu işletme, müşterilerini Instagram profillerine göre belirledi. İşletme, takipçi sayısı yüksek olan vatandaşlara öncelik verdi.skandalı gündeme getirdi. Ancak utanç tablosu, bununla sınırlı değildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul 'dasında yaşananrezaleti, ' Beach Of Momo 'da da gerçekleşti. Lüks işletmede çalışan garsonlar, şezlongda güneşlenen bir kadın müşteriyi, üzerine buz atarak rahatsız etti. Çalışanlar, kendilerini uyaran erkek müşteriyle de ağız dalaşına girdi. Tartışma kısa sürede şiddetlendi. 10 garson bir olup, müşteriyi darp etti. Skandal anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Skandal görüntüler, büyük tepki çekti.Beach Of Momo'nun garsonları, önce buz atarak kadın müşteriyi rahatsız etti. Müşteriler tepki gösterdi. Sinirlenen 10 garson da bir müşteriyi darp etti.Olay, cep telefonuyla kaydedildi.Beach Of Momo'da yaşanan dayak skandalı, sosyal medyayı salladı. Vatandaşlar boykot çağrısı yaptı. Yorumlardan bazıları şunlardı:Burada garsonlar üstüne atlayıp, seni döver! Tam bir rezalet...Dayak Beach! Yazıklar olsun.Böyle işletmeler olduğu sürece Çeşme turist kaybeder.Güya elit yermiş ama sorun çözme teknikleri rezalet...Demek ki öyle milletin resmine bakmakla rezervasyon almak olmuyormuş Momo.Şehir eşkıyaları...

TAKVİM, Çeşme'deki lüks işletmenin Instagram'daki takipçi sayısına göre müşteri seçtiğini göndeme getirmişti. Skandal mekan, şarkıcı Gökçe'yi de isyan ettirmişti. Güzel popçu,diyerek tepkisini dile getirmişti.