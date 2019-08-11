Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.08.2019 14:02
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 14:02

Bayram tatili yolunda feci ! Anne ve bebeği...

'da, bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu araç, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu takla atıp, şarampole devrildi. da, (32) ile 4 aylık bebeği öldü, eşi sürücü (35) ile 2 çocuğu yaralandı.

Bayram tatili yolunda feci kaza! Anne ve bebeği...

, saat 09.00 sıralarında, Ihlara yolu Doğantarla köyü yakınında meydana geldi. Bayram tatili için 'dan ailesiyle birlikte memleketi 'nin Çiftlik ilçesi Obalı köyüne giden yönetimindeki 16 DR 967 plakalı aracın, köye yaklaşık 30 kilometre kala sağ ön lastiği patladı.

ANNE VE BEBEĞİ ÖLDÜ
Kontrolden çıkarak takla atan araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü Bostan, eşi , çocukları Elvaniye (15), (9) ile 4 aylık Bostan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bostan ailesi, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Selma Bostan ve bebeği Ebubekir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ali Bostan ve çocukları Kerim Asaf ve Elvaniye Bostan'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBayram tatili yolunda feci kaza! Anne ve bebeği...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri