Ağrı'nın Diyadin İlçesinde muhtarlık yüzünden çıkan kavgada yaklaşık 40 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada biri ağır 7 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Diyadin ilçesine bağlı Satıcılar Köyünde yaşanan muhtarlık seçimleri ile iki aile arasında başlayan husumet bugün kavgaya dönüştü. Bayram alışverişi için ilçe merkezinde karşılaşan taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi.
Polis ekiplerinin ayırmakta zorlandığı kavgada polis havaya ateş açarak tarafları dağıtmaya çalıştı.
Güçlükle sonlandırılan kavga sonrası yaralı 7 kişi Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaya karışan 10 kişiyi gözaltına alırken, köyde geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.
Ağrı'da muhtarlık kavgası! 1'i ağır 7 yaralı
Ağrı Diyadin'de muhtarlık yüzünden çıkan kavgada 40 kişi birbirine girdi. Biri ağır 7 kişinin yaralandığı kavga sonucu polis 10 kişiyi gözaltına aldı.
Ağrı'nın Diyadin İlçesinde muhtarlık yüzünden çıkan kavgada yaklaşık 40 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada biri ağır 7 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.
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