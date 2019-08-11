15 yılını doldurana tazminat!

İş hayatında 15 yılını doldurmuş olanlar kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirler mi?
İşyerinden emeklilik sebebiyle ayrılırsanız kıdem tazminatı alabilirsiniz. Emekli sayılmak için 15 yıl sigortalı olarak çalışmak yetmez. 506 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin (A) bendi emekli olabilmek için; kadının 50, erkeğin 55 yaşını doldurmuş olması şartıyla 15 yıldan beri sigortalı olan ve en az 3600 gün prim gün sayısını doldurmuş olan SSK'lı çalışanlar için emeklilik hakkı vermiş, fakat, 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine 2002 yılında 4759 sayılı Kanunla emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. 15 yıl-3600 günle emekli olma şartı 25 yıl-4500 gün olarak yeniden belirlenmiştir. Dolayısıyla 15 yıl- 3600 günle emekli olma imkanı ortadan kaldırılmıştır. Fakat kazanılmış hakların korunması kuralı gereği için 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş SSK sigortalıları için halen 15 yıl 3600 prim gün sayısını doldurmuş olmak gerekmektedir. 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalılığı başla-mış olanlar için emekli olma kuralı 25 yıl çalışmış olmak ve 4500 prim günü şartını doldurmuş olmaktır. Eğer işe giriş yılınıza göre yıl ve prim gün sayınızı tutturuyorsanız, bu hususu gösteren Sosyal Güvenlik Kurulu'ndan alacağınız bir belgeyi işvereninize vererek emeklilik sebebiyle iş akdinizi feshettiğinizi bildirebilir böylelikle kıdem tazminatınızı da alabilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
İşyerinden emeklilik sebebiyle ayrılırsanız kıdem tazminatı alabilirsiniz. Emekli sayılmak için 15 yıl sigortalı olarak çalışmak yetmez. 506 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin (A) bendi emekli olabilmek için; kadının 50, erkeğin 55 yaşını doldurmuş olması şartıyla 15 yıldan beri sigortalı olan ve en az 3600 gün prim gün sayısını doldurmuş olan SSK'lı çalışanlar için emeklilik hakkı vermiş, fakat, 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine 2002 yılında 4759 sayılı Kanunla emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. 15 yıl-3600 günle emekli olma şartı 25 yıl-4500 gün olarak yeniden belirlenmiştir. Dolayısıyla 15 yıl- 3600 günle emekli olma imkanı ortadan kaldırılmıştır. Fakat kazanılmış hakların korunması kuralı gereği için 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş SSK sigortalıları için halen 15 yıl 3600 prim gün sayısını doldurmuş olmak gerekmektedir. 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalılığı başla-mış olanlar için emekli olma kuralı 25 yıl çalışmış olmak ve 4500 prim günü şartını doldurmuş olmaktır. Eğer işe giriş yılınıza göre yıl ve prim gün sayınızı tutturuyorsanız, bu hususu gösteren Sosyal Güvenlik Kurulu'ndan alacağınız bir belgeyi işvereninize vererek emeklilik sebebiyle iş akdinizi feshettiğinizi bildirebilir böylelikle kıdem tazminatınızı da alabilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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