Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yarın tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bayram hakkındaki detaylar yer alıyor. Kurban kesip ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Aynı zamanda bayram namazı saatleri de merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri açıkladı. Peki, Samsun bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet Samsun Kurban Bayramı namazı vakti…

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Samsun ilinde Kurban Bayramı namazı saat 06.17'de kılınacak.

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı için bir sonraki sayfaya geçiniz...