İstanbul'dan kızının düğününe gitmek üzere yola çıkan aile, Kastamonu'da kaza geçirdi. Yaralanan baba, kızının gelinliğini bırakıp ambulansa binmek istemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, gelinlik ile birlikte babayı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.
Kastamonu'da kızının düğünü için yola çıkan aile kaza geçirdi: 5 yaralı
İstanbul’dan kızının düğününe gitmek üzere yola çıkan aile, Kastamonu’da kaza geçirdi. Yaralanan baba, kızının gelinliğini bırakıp ambulansa binmek istemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, gelinlik ile birlikte babayı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.
İstanbul'dan kızının düğününe gitmek üzere yola çıkan aile, Kastamonu'da kaza geçirdi. Yaralanan baba, kızının gelinliğini bırakıp ambulansa binmek istemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, gelinlik ile birlikte babayı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.
- Yalova'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
- Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet Gaziantep Kurban Bayramı namazı vakti…
- 3,5 yaşındaki kızını hastanelik etti! Savunması 'pes' dedirtti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.