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  • 10.08.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 21:46

'da kızının düğünü için yola çıkan aile geçirdi: 5 yaralı

İstanbul’dan kızının düğününe gitmek üzere yola çıkan aile, ’da geçirdi. Yaralanan baba, kızının gelinliğini bırakıp ambulansa binmek istemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, gelinlik ile birlikte babayı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.




İstanbul'dan kızının düğününe gitmek üzere yola çıkan aile, Kastamonu'da kaza geçirdi. Yaralanan baba, kızının gelinliğini bırakıp ambulansa binmek istemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, gelinlik ile birlikte babayı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.

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