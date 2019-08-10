Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.08.2019 18:35
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 18:35

? 2019 Diyanet namazı vakti…

Müslüman alemi tarafından 11 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın namazı ise 11 Ağustos Pazar sabahı kılınacak. Bu nedenle ilinde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında merakla ni araştırıyor. 2019 yılı bayram namazı vakitlerini açıkladı. Peki, ? 2019 Diyanet Denizli Kurban Bayramı namazı vakti…

Denizli bayram namazı saat kaçta?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yarın tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bayram hakkındaki detaylar yer alıyor. Kurban kesip ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Aynı zamanda bayram namazı saatleri de merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri açıkladı. Peki, Denizli bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet Denizli Kurban Bayramı namazı vakti…

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Denizli ilinde Kurban Bayramı namazı saat 06.51'de kılınacak.

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDenizli bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet Denizli Kurban Bayramı namazı vakti…
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri