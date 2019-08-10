Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yarın tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bayram hakkındaki konular yer alıyor. Kurban kesip ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Aynı zamanda bayram namazı saatleri de merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri açıkladı. Peki, Bilecik bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet Bilecik Kurban Bayramı namazı vakti…

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bilecik ilinde Kurban Bayramı namazı saat 06.44'te kılınacak.