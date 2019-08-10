Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram ziyareti ve tatil için şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz olacak? İşte cevabı...

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.​