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  • 10.08.2019 22:19
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 22:19

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda ?

Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlayıp şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda ? İşte cevabı...

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram ziyareti ve tatil için şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz olacak? İşte cevabı...

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.​

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