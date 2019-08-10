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  • 10.08.2019 20:12
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 23:46

, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte

Kurban Bayramı İslam alemi tarafından yarın idrak edilecek. Vatandaşlar kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek. Akraba, eş, dost ziyaretleri bayram gününde gerçekleştirecek. Aynı zamanda Müslümanlar Bayram namazı için yarın sabah camilere akın edecek. Vatandaşlar bu nedenle "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı namazı kaç rekattır? İşte Diyanet bayram namazının kılınışı...

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

Kurban Bayramı vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Kurban Bayramı hakkında internette araştırmalar artarken vatandaşların merakla araştırdığı sorular arasında bayram namazı nasıl kılınır sorusu yer alıyor. Peki, bayram namazı kaç rekattır? İşte Diyanet bayram namazının kılınışı...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

BİRİNCİ REK'AT

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat içlerinden "Sübhaneke suresini okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

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