Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Yarın Kurban Bayramı Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar Arefe günü yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Arama motorlarında özellikle Arefe gününün anlam ve önemi nedir sorusuna cevap arıyor. İşte Arefe günü yapılması gerekenler...

AREFE GÜNÜ NELER YAPILMALIDIR?

1. Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilir.Teşrik tekbiri "Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" demektir.Arefe günü sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vâciptir.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4.Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.