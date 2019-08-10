Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla çekiliş sonuçlarını sorgulatıyor. Yüz binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen 10 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te açıklandı. Peki, her hafta çarşamba ve cumartesi günleri noter huzurunda çekilen Sayısal Loto'da kazanan numaralar hangileri oldu? İşte haftanın kazanan numaraları...

10 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 8 - 11 - 12 - 41 - 45 - 49