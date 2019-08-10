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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 21:17

10 Ağustos MPİ açıklandı! Çarşamba günü 4. kez devretmişti

Çarşamba günleri saat 21.45'te, cumartesi günleri ise 21.15'te çekilen 'da çekilişi için heyecan sona erdi. 10 Ağustos Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Şimdi bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar merakla sonuçları araştırıyor. Sayısal Loto oynayan pek çok kişinin beklediği sonuçları mpi.gov.tr'den açıklandı. İşte ...

10 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla çekiliş sonuçlarını sorgulatıyor. Yüz binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen 10 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te açıklandı. Peki, her hafta çarşamba ve cumartesi günleri noter huzurunda çekilen Sayısal Loto'da kazanan numaralar hangileri oldu? İşte haftanın kazanan numaraları...

10 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 8 - 11 - 12 - 41 - 45 - 49

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