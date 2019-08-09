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Yüzünde 'Çiçek'ler açtı

Yüzünde 'Çiçek'ler açtı
Kahramanmaraş'ta cam kemik hastası Sakine (11) ve kardeşi Umut Eren Çiçek, geçen hafta tedavi masrafları için yardım istedi. Kısa sürede toplanan para, önceki gün aileye teslim edildi. Dün yine güzel bir haber geldi. Yürüyemeyen iki kardeşe, toplanan mavi kapaklar sayesinde ve puset hediye edildi. Artık yüzü gülen Sakine Çiçek, "Tekerlekli sandalye için herkese teşekkür ederim" dedi.

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