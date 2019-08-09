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  • 09.08.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 09:29

Seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facia ucuz atlatıldı

İstanbul'dan 'a sefer yapan bir yolcu otobüsü, gece saatlerinde seyir halindeyken alev aldı. Otobüsün içindeki yolcular hemen tahliye edilirken, yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gülek Boğazı mevkisinde meydana geldi. 44 yolcusuyla Hatay'dan İstanbul'a giden Ahmet Okçu yönetimindeki 34 GN 8564 plakalı otobüsün motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangının çıkmasının ardından otobüsteki yolcular tahliye edildi.

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