Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sefa Cansız (22) yönetimindeki 34 AIU 25 plakalı otomobil, Uluslararası D-100 kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde önünde seyreden Caner Dinç (26) idaresindeki 04 D 6350 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Mustafa Emir (2), Cemre Yağmur (7), Songül Şahin (27), Nurgül Cansız (22) ve Ali Şahin (30) yaralandı.
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