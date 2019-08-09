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  • 09.08.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 17:34

Bursa'da dehşete düşüren kaza: 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen kamyonun altına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da dehşete düşüren kaza

Alican Ar idaresindeki 34 ZU 4426 plakalı otomobil, Karacabey-Bursa kara yolunun Bakırköy Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Yavuz'un kullandığı 16 DC 264 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren aracın büyük bölümü ezildi.

4 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İKİ YARALININ DURUMU AĞIR
Otomobilde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.


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