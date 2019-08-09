Bursa'da dehşete düşüren kaza: 4 kişi yaralandı

Alican Ar idaresindeki 34 ZU 4426 plakalı otomobil, Karacabey-Bursa kara yolunun Bakırköy Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Yavuz'un kullandığı 16 DC 264 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren aracın büyük bölümü ezildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İKİ YARALININ DURUMU AĞIR

Otomobilde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



