Kurban Bayramı ayın kaçında? İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram tatili için plan yapan vatandaşlar, bayramın hangi gün başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet'in yayınladığı takvime göre, bayramın hangi gün başlayacağı belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ayın kaçında başlayacak? 2019 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden alınan bilgiye göre, 2019 yılı Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün olarak idrak edilecek.

Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü