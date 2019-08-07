2019 teşrik tekbiri ne zaman başlar? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? İslam'da iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı 11 Ağustos'da eda edilecek olurken, vatandaşların akıllarındaki soru ise 'Teşrik tekbirinin ne zaman getirileceği' oldu. Arefe günü itibariyle getirilen teşrik tekbiri nedir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? İşte teşrik tekbiri ile ilgili tüm detaylar...

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (10 Ağustos Cumartesi) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (14 Ağustos Çarşamba) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.

Teşrik tekbiri, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekmektedir.

Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.