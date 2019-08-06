Olay, önceki gün ilçenin Beylerce Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Bir tekstil şirketinin eski ortaklarından A.Ö. (43), ve M.A. (40), içinde bulundukları otomobili, iddiaya göre firma önünde oturan iş yeri sahipleri D.A. (43) ve V.A.'nın (38) üzerine sürdü. D.A. ve V.A. kaçarak kurtulurken, otomobil boş taburelere çarparak durdu. Araçtan inen eski ortaklar ile firma sahipleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
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