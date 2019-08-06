Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 06.08.2019 15:47
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 15:59

'da ortaklar birbirine girdi! Yumruk attığını devirdi...

Çarşamba'da bulunan bir tekstil firmasının sahipleri ile eski ortakları arasında çıkan kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; eski ortaklardan M.A.'nın D.A.'ya kafa atmaya çalıştığı sırada yere düştüğü, saldırıya uğrayan M.A.'nın eski ortağını yumruk attığı, ardından da kavganın büyüdüğü görülüyor.

Olay, önceki gün ilçenin Beylerce Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Bir tekstil şirketinin eski ortaklarından A.Ö. (43), ve M.A. (40), içinde bulundukları otomobili, iddiaya göre firma önünde oturan iş yeri sahipleri D.A. (43) ve V.A.'nın (38) üzerine sürdü. D.A. ve V.A. kaçarak kurtulurken, otomobil boş taburelere çarparak durdu. Araçtan inen eski ortaklar ile firma sahipleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSamsun'da ortaklar birbirine girdi! Yumruk attığını devirdi...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri