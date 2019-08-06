Bir yandan bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar diğer yandan da Kurban Bayramı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bayram öncesi Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tatili hakkında son detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.