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  • 06.08.2019 22:49
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 22:50

ne zaman, hangi günler idrak edilecek?

Yılın ikinci dini bayramı olan Müslüman alemi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı Dini Günler takvimi önceden yayınlanmıştı. Şimdi milyonlarca vatandaş hangi günler idrak edilecek sorusuna yanıt arıyor. Peki,

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Bir yandan bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar diğer yandan da Kurban Bayramı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bayram öncesi Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tatili hakkında son detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

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