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  • 06.08.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 08:55

'de mucizevi kurtuluş! Bu araçtan sağ çıktı...

Tire'de TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobil, adeta kağıt gibi ezildi. Kazanın ardından hurdaya dönen aracın içinde sıkışan sürücü sağlık ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

İzmir'de mucizevi kurtuluş! Bu araçtan sağ çıktı...

'in Tire ilçesinde meydana gelen nda otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan yaralı AKS ve 112 ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Edinilen bilgilere göre Tire'den İzmir İstikametine gitmekte olan 35 YBT 91 plakalı Mehmet Ergel yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen 45 HB 5580 plakalı Emin Kartal yönetimindeki tır ile Mahmutlar Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan talihsiz adamın yardımına AKS ve 112 ekipleri yetişti.



Yaralıyı sıkıştığı araçtan kurtaran ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Tire Devlet Hastanesine götürdü. Araçta yaralanan Mehmet Ergel'in yüzünden ciddi yara aldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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