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  • 05.08.2019 14:17
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 14:17

da yaralandı, içinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmadı

'nın İnegöl ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme da 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin içinde 50 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmaması dikkat çekti.

Kazada yaralandı, o çantayı elinden bırakmadı
, İnegöl'ün kırsal Hamamlı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Domaniç'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ahmet Fikri Şahin (40) yönetimindeki 43 FH 627 plakalı otomobil, yanında seyir halinde olan sürücü Gültekin Kurt (38) yönetimindeki 16 Y 23 04 plakalı kamyonet ile çarpışarak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolundan çıkan sürücü (40) yönetimindeki 16 AAH 342 plakalı hafif ticari araçla da çarpışarak tarlaya uçtu. Kazada otomobildeki yolcular Ümmü Özdemir (58), (34), Fatma Özdemir (28), Turhan Kanat (7), Berat Kanat (5) Yadigar Kanat (2) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarda görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı.

ÇANTAYI YANINDAN AYIRMADI
Yaralılardan İsa Kanat'ın içinde yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası olduğu öğrenilen çantayı elinden bırakmadığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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