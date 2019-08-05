Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.08.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 13:11

Evinin salonunda gördü gözlerine inanamadı! ...

'ta yaşayan bir vatandaş, evinin salonunda 15 santimetre uzunluğunda bir örümcek buldu. Halk arasında "Sarı Ömer" ya da "" olarak da bilinen tür, ev sahipleri tarafından öldürüldü.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir evde yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki örümcek görüldü. Halk arasında 'Sarı Ömer' ve 'Et yiyen örümcek' olarak da bilinen örümcek, ev sakinleri tarafından öldürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEvinin salonunda gördü gözlerine inanamadı! Et yiyen örümcek...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri