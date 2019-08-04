geceleri 33 dereceye ulaşan sıcaklığa yüzde 85 nem eklenince, açık hava saunasına döndü... Yüksek nem nedeniyle sıcaklığı 40 derece hisseden vatandaşlar, çareyi sahilde vakit geçirmekte buluyor. Klimaların evleri serinletmede yetersiz kaldığı kentte binlerce kişi; akşam saatlerinde battaniye, yastık ve kahvaltılık malzemelerini yanlarına alarak, 6 kilometrelik kumsala akın ediyor. Akşam çay keyfini deniz kenarında yapan vatandaşlar, sahilin serinliğinde derin bir uykuya dalıyor. Açık havada rahat bir uyku çekenler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte battaniyelerini toplayıp tekrar evlerine dönüyor.Sıcak havalarda evde durmanın imkansız hale geldiğini belirten Konyaaltı'nın misafirlerinden, "Aşırı nem ile sıcaklık birleşince hava çamur gibi oluyor. Nefes alıp vermekte güçlük çekiyoruz.. Geceyi burada geçirip sabah yeniden ev ve işlerimize geri dönüyoruz" diye konuştu...Çadırını, yatağını, çayını ve kahvesini kapan vatandaşlar, soluğu Konyaaltı'nda aldı. Battaniye ve yorganları üzerine çeken yüzlerce kişi, üşüyerek uyumanın mutluluğunu yaşadı.Vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarında denize girip kendilerine geldi.