Şeyma’yı bulduk! Takvim yazdı kabus bitti

Kırıkkale Lüleburgaz'da 15 yaşındaki Şeyma Doğan, geçen hafta annesi Elif Doğan ile telefonundaki fotoğraflar yüzünden kavga etti. Genç kız evden çıktı. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Doğan'ın İstanbul'a gittiği ortaya çıktı. TAKVİM ise olayı gündeme taşıdı. Arkadaşları, genç kızı, karakola götürdü. Babaya da haber verildi. Polis merkezine giden adam, kızını alıp Kırıkkale'ye geri döndü.
- Yaşam
- 04.08.2019
- Gazete
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