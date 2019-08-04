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  • 04.08.2019 22:19
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 22:19

tatili uzatıldı mı? 2019 ?

Yılın ikinci dini bayramı olan için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan da Kurban Bayramı tatili hakkında araştırmalarını sürdürüyor. sorusu bu nedenle merakla araştırılan soruların başında bulunuyor. Peki, 2019 yılı Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte son detaylar...

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslüman alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte planlarını yapan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

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