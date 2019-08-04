Çetin acı!

Hollanda Kraliyet Ordusu'nda Hava Arama Timi'nde görevli olan Çetin Övgün (28), 30 Temmuz'da motosiklet kazası geçirdi. Tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Amirleri ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Övgün'ün ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu. İlk tören, Hollanda'da görev aldığı birlikte düzenlendi. Daha sonra cenazesi vasiyeti üzerine memleketi olan Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne götürüldü. Talihsiz genç adam burada gözyaşları içinde toprağa verildi.
Cenazede gözyaşları sel olup aktı.
Cenazede gözyaşları sel olup aktı.
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