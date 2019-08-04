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  • 05.08.2019 03:41
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 03:41

Aydın'da trafik kazası! 1 ölü 2 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası! 1 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 42 ZG 269 plakalı hafif ticari araç, 1. Yol Kavşağı'nda refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, refüje çıkarak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki 20 yaşındaki Oğuzhan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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