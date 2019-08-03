Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Altın'ın (49) kullandığı 17 HP 561 plakalı araç, karşı şeritten gelen Recep Dere (23) sevk ve idaresindeki 17 HF 415 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Altın'ın (49) kullandığı 17 HP 561 plakalı araç, karşı şeritten gelen Recep Dere (23) sevk ve idaresindeki 17 HF 415 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.
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