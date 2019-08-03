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  • 03.08.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 12:51

Son dakika: 'de can pazarı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

'nin Çan ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralıların durumları ağır olduğu için Çanakkale’ye sevk edildikleri öğrenildi.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Hüseyin Altın'ın (49) kullandığı 17 HP 561 plakalı araç, karşı şeritten gelen Recep Dere (23) sevk ve idaresindeki 17 HF 415 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

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