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Nüfustan ret

DNA testiyle ’nun kızı olduğu ispatlanan , yasal engele takıldı, nüfusta reddedildi. Nüfus kağıdı için izni gerekiyor

Nüfustan ret
'Cep Herkülü' olarak bilinen , 2017'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 'da yaşayan Sekai Mori, babalık davası açtı. Mahkeme, Mori'nin, Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna hükmetti. Avukatları nüfus müdürlüğüne başvurarak 'nin Naim Süleymanoğlu'nun nüfus kütüğüne geçirilmesini talep etti. Ancak bu talep reddedildi. Çünkü Naim Süleymanoğlu da sonradan Türk vatandaşı olmuştu. Bu işlemin tek bir yolu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istisna yoluyla bu kaydın yapılmasına izin vermesi...

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