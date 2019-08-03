'Cep Herkülü' olarak bilinen Naim Süleymanoğlu, 2017'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Japonya'da yaşayan Sekai Mori, babalık davası açtı. Mahkeme, Mori'nin, Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna hükmetti. Avukatları nüfus müdürlüğüne başvurarak Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun nüfus kütüğüne geçirilmesini talep etti. Ancak bu talep reddedildi. Çünkü Naim Süleymanoğlu da sonradan Türk vatandaşı olmuştu. Bu işlemin tek bir yolu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istisna yoluyla bu kaydın yapılmasına izin vermesi...
- Yaşam
- 03.08.2019
- Gazete
Nüfustan ret
DNA testiyle Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğu ispatlanan Sekai Mori, yasal engele takıldı, nüfusta reddedildi. Nüfus kağıdı için Cumhurbaşkanı izni gerekiyor
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