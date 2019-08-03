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  • 03.08.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 11:39

'da ! kilometrelerce ters şeritten ilerledi

Gaziosmanpaşa'da bir ters şeride girerek kilometrelerce yol gitti. Trafikte diğer araçların ve yolcuların güvenliğini hiçe sayan kamyon bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Gaziosmanpaşa, ters şeride giren hafriyat kamyonu şoförü trafik ve can güvenliğini hiçe saydı. Karşıdan gelen araçların selektör yaparak uyarmasına rağmen hızla yoluna devam etti. Şans eseri kazanın yaşanmadığı, o anları ise bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntüler sabah saatlerinde Kemal Paşa Bulvarı'nda kaydedildi. Bir hafriyat kamyonu şoförü, kendi güzergahını kullanmak yerine karşı yolu kullanarak, ters şeritte hızla yoluna devam etti. Kamyonun dörtlü sinyal lambalarını yakan sürücü, ters şeritte giderek karşıdan gelen araçlara zor anlar yaşattı. Karşıdan gelen araçların selektör yaparak uyardığı kamyon şoförü, uyarılara aldırış etmeyerek adeta terör estirdi.

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