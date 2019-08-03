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  • 03.08.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 09:18

'te şoke eden olay! İstediği ilaç yazılmayınca...

'te, psikiyatri hastası M.P. (23), istediği ilacı yazmayan K.'yı darbetti, 'teki masa ve bilgisayarları kırdı. Hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen M.P., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şoke eden olay! İstediği ilaç yazılmayınca...

Olay, akşam saatlerinde Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 'inde meydana geldi. İddia göre, psikiyatri hastası olan M.P., K.'ya muayene olarak sadece yeşil reçete ile alınabilen bir ilacı yazmasını istedi. Salih K.'nın ilacı uzman doktorun yazması gerektiğini söylemesine sinirlenen M.P., doktorla tartışmaya başladı.



Bu sırada sinir krizi geçiren M.P., doktora saldırarak darbettikten sonra Acil Servis'teki bilgisayarları ve masaları dağıtarak zarar verdi. Hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen M.P., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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