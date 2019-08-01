Kurban Bayramı ve Zilhicce ayı için geri sayım başladı. Vatandaşlar Zilhicce ayı ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Zilhicce ayı ibadetleri ve zikirleri nelerdir sorusu da merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Zilhicce ayı ibadetleri ve zikirleri nelerdir? İşte Zilhicce ayı orucu ve duaları...

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olarak kabul edilen Zilhicce ayı bu sene 2 Ağustos 2019 Cuma günü başlayıp 30 Ağustos 2019 Cuma günü sona erecek.