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  • 01.08.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 18:37

ne zaman? ve zikirleri nelerdir? İşte orucu ve duaları...

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İbadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ve zikirleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte orucu ve duaları...

Zilhicce ayı ibadetleri ve zikirleri nelerdir?

Kurban Bayramı ve Zilhicce ayı için geri sayım başladı. Vatandaşlar Zilhicce ayı ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Zilhicce ayı ibadetleri ve zikirleri nelerdir sorusu da merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Zilhicce ayı ibadetleri ve zikirleri nelerdir? İşte Zilhicce ayı orucu ve duaları...

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olarak kabul edilen Zilhicce ayı bu sene 2 Ağustos 2019 Cuma günü başlayıp 30 Ağustos 2019 Cuma günü sona erecek.

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