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'da yaşayan ‘Heimlich manevrası’yla hayat kurtardı

’da yaşayan , müdür olduğu restoranda kahraman oldu… Müşterinin boğazına kaçan köfteyi, tek hamle ile çıkartan Türk gencine övgü yağdı.

'Can'polat!
İngiltere'nin başkenti 'nın Waterloo bölgesinde Tas Restoran'ın müdürü , önceki günün kahramanı olarak manşetlere çıktı… Akşam saatlerinde bir müşterinin yediği köfte boğazına kaçtı. Eşinin bağırışmalarıyla birlikte hemen yere düşen adamın yanına giden Cem Canpolat, Heimlich manevrası (Nefes borusuna bir cisim kaçması) ile adamın hayatını kurtardı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay, İngiliz haber programlarında da ilk haber oldu. Olayla ilgili konuşan 34 yaşındaki Türk kahraman, "'de bu durum çok yaşanır, ailemizde de bu gibi durumlarda müdahaleyi öğretmişti. Çok mutluyum. Hayatını kurtarmak çok önemliydi ama herkesin yapması gerektiğini yaptım aslında" dedi.




ÖZGE GÜRCAN

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