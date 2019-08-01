Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.08.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 15:43

Balçova'da minik çocuğa acımasız tekme kamerada

Balçova'daki bir alışveriş merkezinde babası olduğu iddia edilen bir şahsın çocuğuna attığı tekme görüntülere yansıdı. da paylaşılan görüntü çok sayıda kullanıcısının da tepkisini çekti.

Olay dün akşam 21.00 sıralarında 'in Balçova ilçesinde bulunan bir 'de meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen bir ziyaretçi tarafından çekilerek ya yüklenen görüntüde, bir şahsın kucağına aldığı çocuğu önce yere bırakıp sonra da tekmelediği, bu olayı gören başka bir ziyaretçinin de şahsa tepki gösterdiği görülüyor.

Görüntüde henüz yürüyemediği anlaşılan çocuk, daha sonra kendisine tekme atan adamın kucağına gelerek ona sarılıyor. Şahıs bu sırada tepki gösteren vatandaş ile tartışmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kullanıcısının da tepkisini çekti.

Olayın görgü tanıklarının durumu alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine bildirdiği, şahsın görevliler gelince normal davranışlar sergilediği ve kısa bir süre sonra da alanı terk ettiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİzmir Balçova'da minik çocuğa acımasız tekme kamerada
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri