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  • 31.07.2019 08:21
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 08:22

: 'nde 4,6 büyüklüğünde | Son depremler

haberi... açıklarında 4,6 büyüklüğünde kaydedildi. Deniz yüzeyinin 58,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün 'nın Datça ilçesine 237 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem

'nde 4,6 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.40'da 'nın kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 58,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün 'nın Datça ilçesine 237 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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